وزارة الصحة تشكل غرفة عمليات لمتابعة خطة توزيع لقاح كورونا

دوت الخليج – بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نتائج زيارتها الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأوضحت وزيرة الصحة أنها التقت عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، حيث نقلت رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة ( سينوفارم) الصينية، بدعم من شركة G24 الإماراتية للرعاية الصحية، بما لايعكس عمق وترابط العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأشارت الوزيرة إلى أنها بحثت مع شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، خلال الزيارة، خطة تدفق الدفعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد تباعًا إلى مصر، من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بما يفي باحتياجات الفئات الأكثر عرضة للإصابة كأولوية بالغة الأهمية.

وأوضحت أن لقاءها بممثلي الشركة الإماراتية تطرق أيضاً إلى بحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع اللقاحات، وفق التطلع لأن تصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات بشكل عام ولقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل خاص في إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار شراكة استراتيجية مع شركة “سينوفارم”.

كما بحثت إمكانية نقل التكنولوجيا، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي بمجال إنتاج الأدوية إلى الشركات المصنعة بمصر.

وأكدت وزيرة الصحة أنها تفقدت خلال زيارتها لدولة الإمارات مركز الأبحاث الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد، وكذلك مراكز تطعيمات المواطنين باللقاحات بعد إعلان الإمارات الموافقة على بدء التطعيم.

وتابعت الدكتورة هالة زايد خلال الزيارة تطورات الدراسة الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد بالإمارات، والمشاركين بها، وكذلك ما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع جميع الجهات المعنية بشأن خطة توزيع لقاح فيروس “كورونا”، طبقاً لمعايير محددة.

ونوهت إلى أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها في الوزارة بهدف متابعة خطة توزيع اللقاح.

وأضافت أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، بهدف وضع معايير الأماكن التي يتم فيها التطعيم لبدء تجهيزها.

من جانبه، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، باتخاذ جميع التدابير والترتيبات التي من شأنها التيسير على المواطنين الذين سيتلقون التطعيم، خاصة أنهم سيكونون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق أولويات المرحلة الأولى.