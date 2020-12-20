ألمانيا تعلق رحلاتها الجوية مع بريطانيا بعد انتشار سلالة جديدة من كورونا

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أ ف ب – أعلنت ألمانيا تعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا بدءًا من منتصف الليل، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.
طالع.. ما هي السلالة الجديدة؟ وهل أكثر فتكا؟ 5 أسئلة عن تطورات فيروس كورونا
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ألغى خططًا للسماح للعائلات برؤية بعضها البعض خلال فترة الأعياد حيث حذرت الحكومة من أن سلالة جديدة من فيروس كورونا “خارج نطاق السيطرة”.
وعلقت دول أوروبية عدة، من بينها: هولندا وإيطاليا، الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.
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