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ألمانيا تعلق رحلاتها الجوية مع بريطانيا بعد انتشار سلالة جديدة من كورونا

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أ ف ب – أعلنت ألمانيا تعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا بدءًا من منتصف الليل، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ألغى خططًا للسماح للعائلات برؤية بعضها البعض خلال فترة الأعياد حيث حذرت الحكومة من أن سلالة جديدة من فيروس كورونا “خارج نطاق السيطرة”.

وعلقت دول أوروبية عدة، من بينها: هولندا وإيطاليا، الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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