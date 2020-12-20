مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات إيركايرو وإيزي جيت من فرانكفورت وبرلين

دوت الخليج – استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة إيركايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من فرانكفورت، وعلى متنها 160 راكبا كأول ناقل للحركة السياحية بين البلدين، حيث من المقرر أن تسير إير كايرو رحلة أسبوعية إلى كل من فرانكفورت ودوسلدورف وزيوريخ.

طالع.. الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من العاصمة الألمانية برلين منذ أول يوليو

كما استقبل المطار أولى رحلات شركة إيزي جيت قادمة من برلين بعد التوقف بسبب جائحة كورونا وعلى متنها 125 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا يومي السبت والثلاثاء.

واستقبل فريق من العلاقات العامة بالمطار، ركاب الطائرتين وقدم الورود والهدايا التذكارية لهم وأنهوا إجراءات وصولهم في سهولة ويسر تام.

كما حرصت إدارة المطار على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بين الركاب للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين في المطار.

الجدير بالذكر أن هناك تنسيق مستمر بين وزارتي الطيران المدنى والسياحة والآثار بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية من خلال تقديم عروض ومبادرات لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة إلى مناطق الجذب السياحي.