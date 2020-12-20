- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قالت منظمة الصحة العالمية إنها على اتصال وثيق بالمسؤولين البريطانيين بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.
طالع.. ما هي السلالة الجديدة؟ وهل أكثر فتكا؟ 5 أسئلة عن تطورات فيروس كورونا
ونصحت المنظمة بتوخي الحذر من انتشار المرض.
وفرضت عدة دول أوروبية قيودًا على السفر من وإلى المملكة المتحدة بسبب القلق من السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة.
وقالت المنظمة إنها مستمرة في تبادل المعلومات ونتائج التحليلات والأبحاث الجارية.
أضافت منظمة الصحة العالمية أنها ستقوم بتحديث المعلومات للجمهور والدول الأعضاء كلما توصلت إلى المزيد، وعند تكوين صورة أوضح لخصائص السلالة.
وقالت: “في غضون ذلك، ننصح الأشخاص باتخاذ جميع التدابير الوقائية والامتثال لإرشادات السلطات الوطنية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا لمعرفة المزيد عن السلالة الجديدة من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.