الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا لمعرفة المزيد عن السلالة الجديدة من كورونا

– قالت منظمة الصحة العالمية إنها على اتصال وثيق بالمسؤولين البريطانيين بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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ونصحت المنظمة بتوخي الحذر من انتشار المرض.

وفرضت عدة دول أوروبية قيودًا على السفر من وإلى المملكة المتحدة بسبب القلق من السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة.

وقالت المنظمة إنها مستمرة في تبادل المعلومات ونتائج التحليلات والأبحاث الجارية.

أضافت منظمة الصحة العالمية أنها ستقوم بتحديث المعلومات للجمهور والدول الأعضاء كلما توصلت إلى المزيد، وعند تكوين صورة أوضح لخصائص السلالة.

وقالت: “في غضون ذلك، ننصح الأشخاص باتخاذ جميع التدابير الوقائية والامتثال لإرشادات السلطات الوطنية”.