ألمانيا لم تحدد بعد طفرة فيروس كورونا المبلغ عنها في بريطانيا

– قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، لقناة إيه.آر.دي إن ألمانيا لم تكتشف سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم تحديدها في بريطانيا.

طالع.. ألمانيا تعلق رحلاتها الجوية مع بريطانيا بعد انتشار سلالة جديدة من كورونا

وقال سبان: “لم يتم تحديد (الطفرة) في ألمانيا بعد”.

وأضاف أنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارًا من منتصف الليل.

وقال: “لكن بالطبع نحن نأخذ التقارير الواردة من بريطانيا على محمل الجد”.