- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، لقناة إيه.آر.دي إن ألمانيا لم تكتشف سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم تحديدها في بريطانيا.
طالع.. ألمانيا تعلق رحلاتها الجوية مع بريطانيا بعد انتشار سلالة جديدة من كورونا
وقال سبان: “لم يتم تحديد (الطفرة) في ألمانيا بعد”.
وأضاف أنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارًا من منتصف الليل.
وقال: “لكن بالطبع نحن نأخذ التقارير الواردة من بريطانيا على محمل الجد”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا لم تحدد بعد طفرة فيروس كورونا المبلغ عنها في بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.