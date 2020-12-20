مال وأعمال

ألمانيا لم تحدد بعد طفرة فيروس كورونا المبلغ عنها في بريطانيا

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– قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، لقناة إيه.آر.دي إن ألمانيا لم تكتشف سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم تحديدها في بريطانيا.

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وقال سبان: “لم يتم تحديد (الطفرة) في ألمانيا بعد”.

وأضاف أنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارًا من منتصف الليل.

وقال: “لكن بالطبع نحن نأخذ التقارير الواردة من بريطانيا على محمل الجد”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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