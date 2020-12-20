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فرنسا تحظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة

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وكالات – أعلنت فرنسا حظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة، تبدأ من منتصف ليل الأحد.

طالع.. الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا لمعرفة المزيد عن السلالة الجديدة من كورونا

ويأتي القرار الفرنسي بالتزامن مع إعلان بريطانيا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وكان عدد من الدول الأوروبية، ومنها: ألمانيا وإيطاليا وهولندا، قرر حظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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