فرنسا تحظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة

وكالات – أعلنت فرنسا حظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة، تبدأ من منتصف ليل الأحد. طالع.. الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا لمعرفة المزيد عن السلالة الجديدة من كورونا ويأتي القرار الفرنسي بالتزامن مع إعلان بريطانيا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا. وكان عدد من الدول الأوروبية، ومنها: ألمانيا وإيطاليا وهولندا، قرر حظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.

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