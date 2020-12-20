الصحة تبحث توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بالتعاون مع القطاع الخاص

دوت الخليج – عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء اليوم، مع عدد من كبرى شركات الغازات الصناعية؛ لمناقشة سبل التعاون لتوفير مخزون استراتيجي من الغازات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

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جاء ذلك بحضور كل من اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد حسانين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، وممثلين عن شركات الغازات الصناعية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع ناقش توفير مخزون استراتيجي من “الأكسجين الطبي” في المستشفيات خاصة مع ارتفاع معدل الاستهلاك في ظل مواجهة جائحة فيروس “كورونا المستجد”.

وتابع: فضلاً عن تغطية جميع احتياجات هيئة الإسعاف المصرية بالأكسجين اللازم لتقديم الإسعافات الأولية للمرضى، وكذلك تزويد أقسام المستشفيات المختلفة مثل غرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف المرضى، وغيرها بالغازات الطبية اللازمة بشكل مستمر في إطار الحرص على صحة المرضى.

وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة وجهت بعقد “ويبينار علمي” للأطقم الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية للتدريب على كيفية التعامل مع أجهزة الغازات الطبية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في هذا المجال.

وتابع: كما وجهت بالتقييم المستمر لشبكات الغازات بجميع المستشفيات خاصة مستشفيات (العزل، والصدر، والحميات)، ورفع كفاءتها وتطويرها بما يلزم بالتعاون مع الشركات المختصة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الدكتورة هالة زايد أكدت حرصها على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي مع وزارة الصحة والسكان في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف: كما أكدت تذليل جميع التحديات لدعم الشركات المنتجة للغازات الطبية لزيادة قدرتها الإنتاجية بما يخدم تلبية احتياجات القطاع الصحي خاصة في ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الشركات تسخير جميع الإمكانيات لدعم القطاع الصحي من خلال زيادة ضخ الغازات الطبية بالمستشفيات خاصة “الأكسجين الطبي”.