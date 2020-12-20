مصر للطيران: لم نتخذ أي قرار يتعلق بإيقاف الرحلات مع بريطانيا

دوت الخليج – قال الكابتن رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق إيقاف رحلات الطيران مع بريطانيا.

طالع.. فوضى السفر تضرب لندن مع تشديد القيود لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أنه في حالة وجود أي توجه من الدولة نحو تعليق الرحلات، سيتم تطبيقه على الفور.

وأكد أن مصر للطيران مستمرة في جميع عمليات التشغيل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوق ائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بما يهدف الحفاظ على المسافرين.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل في ارتداء الكمامات للمسافرين والموظفين، والالتزاك بعمليات التباعد الاجتماعي، وتعقيم كافة الطائرات قبل عمليات الإقلاع.