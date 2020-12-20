المركزي: صافي أرباح البنوك تخطى 45.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2020

فهد حسين – سجلت البنوك العاملة في السوق المصرية 45.549 مليار جنيه أرباحا صافية بنهاية سبتمبر 2020 بحسب البنك المركزي المصري.

طالع.. محمد عبد العال: 3 عوامل تدفع المركزي لمواصلة التيسير النقدي في ظل كورونا

وأظهر تقرير مؤشرات السلامة الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي العائد لدى البنوك بلغ 110.670 مليار جنيه.

كما سجل صافي إيرادات النشاط نحو 132.208 مليار جنيه، فيما سجل إجمالي المصروفات نحو 86.659 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

واستحوذ أكبر 10 بنوك عاملة في السوق المصرية على 65.5% من الأرباح الصافية للقطاع ككل مسجلة نحو 29.852 مليار جنيه.

كما بلغ نصيب البنوك العشرة من صافي عوائد القطاع نحو 73.975 مليار جنيه.

وسجلت البنوك العشرة الكبار في مصر صافي إيرادات نشاط بنحو 87.521 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها نحو 57.669 مليار جنيه.

أما البنوك الخمسة الكبار فاستحوذوا على 46.1% من صافي أرباح القطاع ككل مسجلين نحو 21.022 مليار جنيه.

كما سجل صافي العائد لدى تلك البنوك نحو 53.194 مليار جنيه.

وعلى مستوى صافي إيرادات النشاط فسجلت البنوك الخمسة الكبار في مصر نحو 63.215 مليار جنيه.

فيما سجلت إجمالي مصروفاتها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 42.193 مليار جنيه.