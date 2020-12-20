تبارك تستثمر 5.2 مليار جنيه في مشروع أفنيو 90 بالقاهرة الجديدة

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بكر بهجت – قال علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة تبارك القابضة، إن حجم استثمارات مشروع “أفنيو 90″، الذي تعمل عليه الشركة في القاهرة الجديدة، يقدر بنحو 5.2 مليار جنيه.
طالع.. تبارك تنتهي من تسليم 686 وحدة بمشروعين وتطلق منصة للدفع الإلكتروني لعملاء الشركة
وأضاف الشرباني، في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن تبارك القابضةانتهت من تنفيذ 1050 وحدة، من إجمالي الوحدات البالغ عددها 1450وحدة.
وتابع أن الشركة انتهت من تسليم 286 وحدة، وهناك 300 وحدة جاهزة حاليا للتسليم، وهو ما يتماشى مع الجدول الزمني الذي وضعته تبارك القابضة.
وأشار إلى أن شركة تبارك القابضة حققت نحو 75% من مستهدف مبيعات العام الجاري بما يعادل نحو 1.5 مليار جنيه.
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