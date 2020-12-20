إيطاليا ترصد حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة لعائد من بريطانيا

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وكالات – قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، إنها رصدت مريضا مصابا بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.
طالع.. إيطاليا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا
وأضافت الوزارة أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل.
وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة اليوم الأحد، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.
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