وزارة الصحة تعلن خطة توزيع لقاح كورونا

تخصيص مراكز بالمحافظات لتطعيم الفئات المستحقة من المواطنين

دوت الخليج – أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وضع خطة لمتابعة آلية توزيع لقاحات فيروس كورونا.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، مساء اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع قيادات ووكلاء وزارة الصحة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن تلك الخطوة تأتي للتيسير على المواطنين الذين سيتلقون اللقاح، وفق أولويات المرحلة الأولى، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم تسجيل الفئات المستهدفة بتلقي اللقاح، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص للتسجيل ومربوط بنظام تشغيل محدد.

وأوضح أن التسجيل يشمل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر كمرحلة أولى.

ولفت إلى أنه سيتم إدخال البيانات الخاصة وإتاحة جميع المعلومات الخاصة باللقاح للإطلاع عليها، وسيتم توفير الجرعات للأطقم الطبية في أماكنهم بالمستشفيات وذلك بعد التسجيل من خلال التطبيق.

وأضاف مجاهد: كما ستتم متابعتهم والتأكد من تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن اللقاح سيتم توفيره تباعًا للمواطنين وفقًا للفئات المستحقة من المرضى بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى التنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والداخلية والمحافظين على مستوى الجمهورية وجميع الجهات المعنية، لتحديد مراكز رئيسية بالمحافظات خاصة بتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من المواطنين.

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وتابع: “كما سيتم عرض نتائج ذلك التنسيق على رئيس مجلس الوزارء تمهيدًا للبدء في التنفيذ”.

ونقل مجاهد عن الوزيرة قولها إن “مصر خطت خطوة تاريخية بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بداية من مصر في التجارب الإكلينيكة في مرحلتها الثالثة للقاح لفيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، ضمن مبادرة (من أجل الإنسانية) بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية”.

ولفت إلى أن الوزيرة تقدمت بالشكر لجميع الفرق الطبية العاملة في المستشفيات خلال إدارة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة دعم القيادة السياسية للفرق الطبية لما يبذلونه من جهود وتضحيات لخدمة الوطن من خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة اطمانت خلال الاجتماع على جاهزية المستشفيات وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وتابع: كما اطمأنت أيضًا على كفاءة عمل شبكات الغازات وأجهزة الأكسجين بالمستشفيات، ووجهت بالصيانة الدورية لشبكات الغازات.

وأشار مجاهد إلى الاتفاق مع الشركات المنتجة للأكسجين لضمان توفير الأكسجين اللازم بشكل مستمر في المستشفيات.

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ولفت إلى أن وزيرة الصحة أكدت عقد اجتماع دوري للتواصل المستمر مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية، ومتابعة سير العمل والإبلاغ عن أي طارئ والوقوف على أي تحديات قد تعوق سير العمل بالمستشفيات.

وتابع: “كما وجهت بتشديد إجراءات التقصي والحصر لحالات الإصابة واتباع جميع الإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى”.