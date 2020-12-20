عاجل.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع قابلة للتجديد

قررت المملكة العربية السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين أسبوعًا قابلًا للتمديد أسبوعا آخر. طالع.. الصحة السعودية: نستلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيا وذكر ‏مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

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