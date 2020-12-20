عاجل.. السعودية تحظر الدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوع

قررت المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس). طالع.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع قابلة للتجديد وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت حظر جميع الرحلات الجوية الدولية أسبوعا قابلا للزيادة أسبوعًا آخر.

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