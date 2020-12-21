رئيس لجنة مكافحة كورونا: السلالة الجديدة لم تظهر في مصر

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دوت الخليج – قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن السلالة الجديدة لم تظهر في مصر.
طالع.. الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا لمعرفة المزيد عن السلالة الجديدة من كورونا
أضاف حسني، في تصريحات لبرنامج الحكاية، أن القفزات في عدد الإصابات كانت متوقعة بسبب دخول فصل الشتاء.
وأكد أن فصلي الشتاء والخريف تزداد فيهما الإصابة بالفيروسات الصدرية.
وقال: طوق النجاة هو الحد من الإصابات والتوجه مباشرة للمستشفى حال الشعور بأي أعراض.
وأكد حسني أن أي قرار يخص الرحلات الجوية مع بريطانيا سيتم اتخاذه في الوقت المناسب.
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