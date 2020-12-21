رئيس لجنة مكافحة كورونا: السلالة الجديدة لم تظهر في مصر

دوت الخليج – قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن السلالة الجديدة لم تظهر في مصر.

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أضاف حسني، في تصريحات لبرنامج الحكاية، أن القفزات في عدد الإصابات كانت متوقعة بسبب دخول فصل الشتاء.

وأكد أن فصلي الشتاء والخريف تزداد فيهما الإصابة بالفيروسات الصدرية.

وقال: طوق النجاة هو الحد من الإصابات والتوجه مباشرة للمستشفى حال الشعور بأي أعراض.

وأكد حسني أن أي قرار يخص الرحلات الجوية مع بريطانيا سيتم اتخاذه في الوقت المناسب.