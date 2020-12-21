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أيرلندا تعلق الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

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– قال وزير النقل الأيرلندي، إيمون رايان، اليوم الأحد، إن السلطات ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا اعتبارا من منتصف الليل.

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وأشار في حديثه لصحيفة “فيرجين ميديا ​​نيوز” إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وأضاف أن “السفر العام بين أيرلندا وبريطانيا سيتم تقييده وسنراجع هذا الأمر صباح الثلاثاء”.

ولفت إلى أنه تستثنى من هذا الإجراء حركة البضائع والعاملين الأساسيين في سلسلة التوريد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود “كوفيد- 19” في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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