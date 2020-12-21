مال وأعمال

البنوك الكبرى تسجل 13.6% معدل كفاية لرأس المال

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فهد حسين – كشف تقرير مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكبرى، تسجيل أكبر 5 بنوك متوسطا بلغ 13.6% في معيار كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث.

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فيما سجل القطاع المصرفي ككل معدل كفاية رأس مال بلغ 14.3%.

كما سجلت قائمة العشرة الكبار أيضا متوسطا أقل من السوق بلغ 13.9%، وفقاً لبيانات تقرير البنك المركزى لمؤشرات السلامة المالية لأكبر 5 و 10 بنوك عاملة في السوق المحلية.

وذكر التقرير أن الرافعة المالية بلغت 7.4% بالقطاع ككل، و6.5% لدى الخمسة الكبار، و6.8% لدى العشرة الكبار.

وعلى صعيد جودة الأصول، سجلت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض معدلاً أقل لدى البنوك الكبرى، بواقع 2% لدى أكبر 5 بنوك و 2.5% بأكبر 10 بنوك، نظير 3.4% للقطاع ككل.

وبلغت نسبة تغطية المخصصات إلى القروض غير المنتظمة 100% بالبنوك الكبرى مقابل نحو 96.4% بالسوق ككل.

وسجلت نسبة تمويل القطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة معدلات أقل بالبنوك الكبرى، لتصل 48.7% بالخمسة الكبار و 52.7% بالعشرة الكبار، نظير 61% بالقطاع المصرفي ككل.

وفى مؤشرات الربحية بلغ متوسط العائد على الأصول 1.4% بالبنوك الخمسة و1.7% لدى البنوك العشرة الكبار، مقارنة بمعدل 1.8% للجهاز المصرفي ككل.

وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية 21.6% بالخمسة الكبار، و23.5% بالعشرة الكبار، مقابل 23.4% للسوق ككل.

وسجل صافي هامش العائد 4.1% للقطاع ككل، ونحو 3.8% للخمسة الكبار، و4% بالعشرة الكبار.

وكشف التقرير عن تسجيل معدل توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية نحو 39.9% لدى أكبر 5 بنوك و40.4% في أكبر 10 بنوك.

فيما سجل معدل التوظيف في القروض بالعملات الأجنبية 86.5% لدى الخمسة الكبار، و76.2% لدى العشرة الكبار، مقارنة بـ70.6% لدى القطاع المصرفي ككل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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