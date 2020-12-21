البنوك الكبرى تسجل 13.6% معدل كفاية لرأس المال

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فهد حسين – كشف تقرير مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكبرى، تسجيل أكبر 5 بنوك متوسطا بلغ 13.6% في معيار كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث.
طالع.. المركزي: صافي أرباح البنوك تخطى 45.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2020
فيما سجل القطاع المصرفي ككل معدل كفاية رأس مال بلغ 14.3%.
كما سجلت قائمة العشرة الكبار أيضا متوسطا أقل من السوق بلغ 13.9%، وفقاً لبيانات تقرير البنك المركزى لمؤشرات السلامة المالية لأكبر 5 و 10 بنوك عاملة في السوق المحلية.
وذكر التقرير أن الرافعة المالية بلغت 7.4% بالقطاع ككل، و6.5% لدى الخمسة الكبار، و6.8% لدى العشرة الكبار.
وعلى صعيد جودة الأصول، سجلت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض معدلاً أقل لدى البنوك الكبرى، بواقع 2% لدى أكبر 5 بنوك و 2.5% بأكبر 10 بنوك، نظير 3.4% للقطاع ككل.
وبلغت نسبة تغطية المخصصات إلى القروض غير المنتظمة 100% بالبنوك الكبرى مقابل نحو 96.4% بالسوق ككل.
وسجلت نسبة تمويل القطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة معدلات أقل بالبنوك الكبرى، لتصل 48.7% بالخمسة الكبار و 52.7% بالعشرة الكبار، نظير 61% بالقطاع المصرفي ككل.
وفى مؤشرات الربحية بلغ متوسط العائد على الأصول 1.4% بالبنوك الخمسة و1.7% لدى البنوك العشرة الكبار، مقارنة بمعدل 1.8% للجهاز المصرفي ككل.
وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية 21.6% بالخمسة الكبار، و23.5% بالعشرة الكبار، مقابل 23.4% للسوق ككل.
وسجل صافي هامش العائد 4.1% للقطاع ككل، ونحو 3.8% للخمسة الكبار، و4% بالعشرة الكبار.
وكشف التقرير عن تسجيل معدل توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية نحو 39.9% لدى أكبر 5 بنوك و40.4% في أكبر 10 بنوك.
فيما سجل معدل التوظيف في القروض بالعملات الأجنبية 86.5% لدى الخمسة الكبار، و76.2% لدى العشرة الكبار، مقارنة بـ70.6% لدى القطاع المصرفي ككل.
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