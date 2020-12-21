مصر للطيران: الرحلات الجوية مع بريطانيا مستمرة.. والدولة صاحبة قرار الوقف

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دوت الخليج – قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الرحلات الجوية مع بريطانيا مستمرة إلى أن تصدر قرارات من الدولة ومن وزارة الصحة بغير ذلك.
طالع.. مصر للطيران: لم نتخذ أي قرار يتعلق بإيقاف الرحلات مع بريطانيا
وأضاف زكريا، في تصريحات لبرنامج الحكاية، أن المسألة ليست خسارة أو مكسب وإنما سلامة الركاب التي طالما حافظنا عليها.
وتابع: “فلا يوجد ما يدعو لوقف التشغيل”.
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