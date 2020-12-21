مال وأعمال

السويد تمنع دخول القادمين من بريطانيا بعد طفرة كورونا الجديدة

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– أفادت الإذاعة العامة السويدية SVT بأن السلطات ستفرض قيودا على استقبال الوافدين من بريطانيا، بعد الأنباء عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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وقال وزير الداخلية السويدي لـSVT: “نحن نعد قرارا بحظر دخول المسافرين من المملكة المتحدة، ويجب أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “من المقرر اتخاذ القرار الرسمي يوم غد الاثنين”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود “كوفيد- 19” في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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