أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط حوالي 3% اليوم الاثنين، إثر المخاوف المترتبة عن سلالة جديدة سريع الانتشار من فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ما زاد من مخاوف تباطؤ تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

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وانخفض خام برنت 1.54 دولار للبرميل، بما يعادل 3% إلى 50.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد زيادة 1.5% وملامسة أعلى مستوياته منذ مارس يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار للبرميل، أو 2.9% إلى 47.68 دولار للبرميل بعد أن زاد أيضا 1.5% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من فبراير .