الأسواق تختبر سلالة جديدة من كورونا

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وكالات _ تعثرت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين مع تعاقب أخبار تعليق الطيران والانتقالات من وإلى بريطانيا بسبب اكتشافها سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.
طالع.. ما هي السلالة الجديدة؟ وهل أكثر فتكا؟ 5 أسئلة عن تطورات فيروس كورونا
تراجع الإسترليني والبترول.. وارتفاع الذهب
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1 % إلى 1.3370 دولار بعد أن أغلقت عدة دول أوروبية حدودها أمام المملكة المتحدة حيث دخلت البلاد في حالة إغلاق أكثر صرامة لمحاربة السلالة جديدة من الفيروس.
ويعقد رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة إجراءات السفر الدولي وتدفق الشحن من وإلى بريطانيا.
تزامن ذلك مع عدم إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الكونجرس الأمريكي يتفق على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 900 مليار دولار
في المقابل، قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن قادة الكونجرس توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون إغاثة من فيروس كورونا المستجد يبلغ 900 مليار دولار تقريبًا.
وقال مايكل هارتنت ، كبير محللي الاستثمار في بنك أوف أمريكا ، إن “إشارة البيع” قد انطلقت لأول مرة منذ فبراير حيث انخفضت مستويات السيولة إلى 4.0٪ في أحدث استطلاع لمدير الصندوق العالمي.
وقال نيد رامبلتين، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في TD Securities ، أن أسواق العملات الأجنبية تنتظر النتائج النهائية لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحزمة مالية أمريكية.
وتسببت حالة العزوف عن المخاطرة العامة في ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.8٪ إلى 1895 دولارًا للأوقية.
ودخلت أسعار النفط في عمليات جني أرباح بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب، مع توجيه فرض قيود على السفر في أوروبا ضربة أخرى للطلب.
ونزل الخام الأمريكي 1.45 دولار إلى 47.65 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار إلى 50.73 دولار.
السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوع.. وتحظر الدخول برا وبحرا
وأعلنت المملكة العربية السعودية وقف جميع الرحلات الجوية والدخول والخروج برا وبحرا، لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وألزمت العائدين من بريطانيا أو العابرين من خلالها في الأيام الأخيرة بالعزل وإجراء مسحات كل خمسة أيام.
مصر للطيران تعلن استمرار الرحلات مع بريطانيا
وفي مصر.. قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الرحلات الجوية مع بريطانيا مستمرة إلى أن تصدر قرارات من الدولة ومن وزارة الصحة بغير ذلك.
رفع الغياب عن طلاب المدراس حتى نهاية الفصل الدراسي الجاري
وأصدر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي قرارا برفع الغياب عن الطلاب حتى نهاية الفصل الدراسي الجاري، وبدء الامتحانات 10 يناير المقبل.
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