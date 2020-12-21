الأسواق تختبر سلالة جديدة من كورونا

وكالات _ تعثرت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين مع تعاقب أخبار تعليق الطيران والانتقالات من وإلى بريطانيا بسبب اكتشافها سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

طالع.. ما هي السلالة الجديدة؟ وهل أكثر فتكا؟ 5 أسئلة عن تطورات فيروس كورونا

تراجع الإسترليني والبترول.. وارتفاع الذهب

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1 % إلى 1.3370 دولار بعد أن أغلقت عدة دول أوروبية حدودها أمام المملكة المتحدة حيث دخلت البلاد في حالة إغلاق أكثر صرامة لمحاربة السلالة جديدة من الفيروس.

ويعقد رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة إجراءات السفر الدولي وتدفق الشحن من وإلى بريطانيا.

تزامن ذلك مع عدم إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الكونجرس الأمريكي يتفق على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 900 مليار دولار

في المقابل، قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن قادة الكونجرس توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون إغاثة من فيروس كورونا المستجد يبلغ 900 مليار دولار تقريبًا.

وقال مايكل هارتنت ، كبير محللي الاستثمار في بنك أوف أمريكا ، إن “إشارة البيع” قد انطلقت لأول مرة منذ فبراير حيث انخفضت مستويات السيولة إلى 4.0٪ في أحدث استطلاع لمدير الصندوق العالمي.

وقال نيد رامبلتين، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في TD Securities ، أن أسواق العملات الأجنبية تنتظر النتائج النهائية لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحزمة مالية أمريكية.

وتسببت حالة العزوف عن المخاطرة العامة في ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.8٪ إلى 1895 دولارًا للأوقية.

ودخلت أسعار النفط في عمليات جني أرباح بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب، مع توجيه فرض قيود على السفر في أوروبا ضربة أخرى للطلب.

ونزل الخام الأمريكي 1.45 دولار إلى 47.65 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار إلى 50.73 دولار.

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوع.. وتحظر الدخول برا وبحرا

وأعلنت المملكة العربية السعودية وقف جميع الرحلات الجوية والدخول والخروج برا وبحرا، لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وألزمت العائدين من بريطانيا أو العابرين من خلالها في الأيام الأخيرة بالعزل وإجراء مسحات كل خمسة أيام.

مصر للطيران تعلن استمرار الرحلات مع بريطانيا

وفي مصر.. قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الرحلات الجوية مع بريطانيا مستمرة إلى أن تصدر قرارات من الدولة ومن وزارة الصحة بغير ذلك.

رفع الغياب عن طلاب المدراس حتى نهاية الفصل الدراسي الجاري

وأصدر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي قرارا برفع الغياب عن الطلاب حتى نهاية الفصل الدراسي الجاري، وبدء الامتحانات 10 يناير المقبل.