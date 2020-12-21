عاجل.. فودافون تنهي محادثات بيع 55% من فودافون مصر إلى الاتصالات السعودية

قالت وكالة بلومبرج أن مجموعة فودافون بي إل سي أنهت محادثات لبيع أعمالها في مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، وهي صفقة كانت ستقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار.

ولم تقدم فودافون سببًا للتخلي عن المناقشات لبيع حصتها البالغة 55٪ في فودافون مصر.

وعرضت الاتصالات السعودية دفع 2.39 مليار دولار لشراء حصة فودافون مصر في يناير الماضي.

واضطرت الاتصالات السعودية إلى تمديد مذكرة تفاهم للاستحواذ على الحصة في يوليو بسبب التأخير الناجم عن فيروس كورونا.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات باقي الأسهم في فودافون مصر.