نيو سيتي تعتزم بدء تنفيذ الخطة التوسعية بإطلاق مشروع متكامل

بكر بهجت _ تعتزم شركة نيو سيتي تنفيذ مشروع جديد ضمن خطتها التوسعية خلال الفترة القريبة، وفق منال حسين رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد صفقة استحواذ مجموعة من رجال الأعمال المصريين من خلال صندوق استثمار إنجليزي وإحدى شركات GB Capital المملوكة للمستثمر رؤوف غبور.

طالع.. تحالف بقيادة رؤوف غبور يستحوذ على نيو سيتى المملوكة لأوراسكوم بإجمالي 50 مليون دولار

وأضافت في تصريحاتها لنشرة “دوت الخليج” الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة ستركز على إقامة مدن متكاملة بحيث تتضمن العديد من الأنشطة والخدمات للعملاء، وفي مقدمتها الأنشطة السكنية والتجارية والترفيهية والتعليمية.

وتمتلك شركة نيو سيتي للتنمية، فرصًا استثمارية ضخمة تتمثل في أرض بمساحة 300 فدان (1.3 مليون متر مربع) متاحة للتطوير، والتي ستضم أنشطة تجارية وأنشطة البيع بالتجزئة ومخزونًا عقاريًّا محتملًا يصل إلى 12000 وحدة سكنية.

وقالت رئيس مجلس إدارة شركة نيو سيتي: “الشركة سنبدأ في تنفيذ خطتها التوسعية عقب الصفقة التي تم إبرامها، وستقيم مدنًا متكاملة في متناول الجميع، تضم أنشطة سكنية وتجارية وترفيهية وتعليمية”، مشيرة إلى أن ذلك سيكون خلال فترة قريبة جدًّا.

وقبل يومين تم الإعلان عن الصفقة التي تعد الأكبر في السوق العقارية بمصر خلال عام 2020، حيث تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار.

واعتبر الملاك الجدد لشركة نيو سيتي للإسكان في بيان صادر عن الشركة، تلك الصفقة بأنها ترجمة فعلية لنجاحات الشركة طوال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، والتي لفتت أنظار شركات كبرى للسعي وراء الاستحواذ عليها، ليقود رجل الأعمال الدكتور رؤوف غبور، عملية الاستحواذ، كعضو مجلس إدارة ومعه من تحالف المستثمرين المصريين.

وتأسست شركة نيو سيتي للتنمية من قبل رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس –أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقًا– في عام 2007، ومن بين مشروعات الشركة مشروع “هرم سيتي” الذي يضم 40 ألف ساكن بمدينة السادس من أكتوبر و”قنا جاردنز” في وسط قنا بصعيد مصر.