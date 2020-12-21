مال وأعمال

الإسكندرية الوطنية للاستمارات تتلقي عرض استحواذ من كيان للتنمية

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رنا ممدوح  _ تلقت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، عرض شراء من كيان للتنمية للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة.

طالع.. الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تبيع كامل حصتها في انتاد بسعر 21.23 جنيه للسهم

وذكرت، أن عرض الشراء المقدم من كيان للتنمية حدد سعر السهم الواحد عند 5.3 جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كيان للتنمية أعلنت عن رغبتها باستمرار قيد الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية.

وأشارت أن كيان للتنمية أكدت على التزامها بكامل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

الجدير بالذكر أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تمتلك 2.140 مليون سهم بواقع 40.96% من رأسمال الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية.

ويساهم مصرف أبو ظبي الإسلامي في الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.04% مباشر وبنسبة 84.99% ( مباشر، غير مباشر) .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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