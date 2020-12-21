عاجل.. البورصة المصرية تهبط نحو 1.6% في الدقائق الأولى من بداية التداول

رنا ممدوح _ هبطت مؤشرات البورصة المصرية في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم، على وقع غموض تأثيرات السلالة الجديدة من كورونا.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.58% ليتداول عند مستوى 10717 نقطة.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.29%، و 3.28% على الترتيب.

وأعلنت عدة دول أمس وقف رحلاتها مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة والتي قالت المملكة المتحدة أنها خارجة عن السيطرة.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية غلق حدودها البرية والبحرية، ووقف جميع رحلاتها الجوية لمدة أسبوع قابل للتجديد.

طالع.. عاجل.. فودافون تنهي محادثات بيع 55% من فودافون مصر إلى الاتصالات السعودية

وقبل قليل.. قالت وكالة بلومبرج أن شركة فودافون العالمية تخلت عن مفاوضات بيع حصتها في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية.