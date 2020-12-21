عاجل.. البورصة المصرية توقف التداول نصف ساعة بعد هبوط EGX 100 بنسبة 5%

رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول لمدة نصف ساعة بسبب تراجع مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

طالع.. عاجل.. البورصة المصرية تهبط نحو 1.6% في الدقائق الأولى من بداية التداول

وقالت إدارة البورصة أنه سيتم استئناف التداول في الساعة 11.00 اليوم.

وتنص قواعد الحدود السعرية للتعاملات في البورصة المصرية على وقف التداول لمدة نصف ساعة حال هبوط مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم، على وقع غموض تأثيرات السلالة الجديدة من كورونا.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.15% ليتداول عند مستوى 10656 نقطة.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 5.32%، 5.04% على الترتيب.

وأعلنت عدة دول أمس وقف رحلاتها مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة والتي قالت المملكة المتحدة أنها خارجة عن السيطرة.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية غلق حدودها البرية والبحرية، ووقف جميع رحلاتها الجوية لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وقبل قليل.. قالت وكالة بلومبرج أن شركة فودافون العالمية تخلت عن مفاوضات بيع حصتها في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية.