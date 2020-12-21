- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة مقابل الدولار إلى جانب عملات أخرى في أسواق ناشئة مع تحول مستثمرين للدولار الأمريكي منخفض المخاطر في ظل تشديد عدد كبير من الدول الإجراءات لاحتواء كوفيد-19.
طالع.. تركيا تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 19 مليار دولار منذ بداية العام
وسجلت الليرة 7.7050 مقابل الدولار بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش انخفاضا من مستوى إغلاقها يوم الجمعة عند 7.6280.
وارتفعت الليرة في الأيام الأخيرة بفضل توقعات بأن يتبني البنك المركزي المصري سياسات أكثر تشددا بعدما ارتفعت نسبة التضخم إلى 14 بالمئة في نوفمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة التركية تنخفض 1% مع ارتفاع الدولار في ظل إجراءات فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.