رؤوف غبور بعد الاستحواذ على نيو سيتي: القطاع العقاري زاخر بمقومات النمو

رنا ممدوح _ استحوذت GB Capital ذراع الخدمات المالية غير المصرفية والمملوكة لجي بي أوتو، على 20% من شركة نيو سيتي للإسكان والتنمية بقيمة 73 مليون جنيه.

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وذكرت جي بي أوتو في بيان للبورصة اليوم، أن عملية الاستحواذ ستقدم منتجات تنافسية تتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلك.

وأعربت عن اقتناعها بأن طرح منتجات نيو سيتي ستكون مثيل لعلامات جي بي أوتو في تقديم أفضل قيمة لشريحة مهمة تلبي احتياجات الشعب.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو عن سعادته بإتمام الصفقة.

وقال أنه يتطلع لعمل الشركة في السوق العقاري المصري الذي يزخر بمقومات النمو الواعدة والمساهمة في تفعيل آليات تلاقي قوى العرض والطلب.

وأضاف أن إتمام الصفقة يتماشي مع رؤية الشركة في تنمية أعمالها بمجالات التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.

وكذلك مجالات والتمويل العقاري والتوريق وخدمات تأجير أساطيل النقل وكذلك المدفوعات الإلكترونية لخدمة شريحة أكبر من العملاء الأفراد والمؤسسات.

يشار إلى أن نيو سيتي للإسكان والتنمية، هي أول شركة مصرية تركز على تطوير وحدات إسكان تعاوني عالية الجودة داخل مدن مستدامة ومتكاملة في مصر.

وتمتلك نيو سيتي للإسكان والتنمية مشروعين، الأول تم إطلاقه عام 2007، ويقع في 6 أكتوبر، على بعد 20 كم غرب القاهرة، ويمتد على مايقرب من 2.60 مليون متر مربع.

وتعتبر نيو سيتي مدينة سكنية متكاملة، يشمل جميع المرافق والخدمات بما في ذلك المدارس والعيادات ودور العبادة والمرافق الرياضية.

ويمتد المشروع الثاني على أكثر من 8 ملايين متر مربع من الأراضي في محافظة قنا بصعيد مصر، ويوفر وحدات إسكان تعاوني عالية الجودة.