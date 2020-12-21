رئيس فودافون: الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات

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دوت الخليج _ قال نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون أن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات.
طال‘.. عاجل.. فودافون تنهي محادثات بيع 55% من فودافون مصر إلى الاتصالات السعودية
أضاف في بيان قبل قليل، أن هذا الإلتزام سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي.
وأكد أن فودافون ستعمل على إنشاء مركز تكنولوجي لدعم نموها في المنطقة الأفريقية.
وأعلنت شركة فودافون اليوم إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية (“stc”) بشأن بيع حصة فودافون البالغة 55٪ في فودافون مصر.
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