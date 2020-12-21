مال وأعمال

النرويج تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاوف السلالة الجديدة من كورونا

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قال وزير الصحة النرويجي في بيان نقلته إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا إلى النرويج.

أضاف أن القرار سيسري بأثر فوري لمدة 48 ساعة على الأقل بسبب مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت أن السلالة الجديدة أدت إلى تصاعد أعداد العدوى ، وأعلنت عدة دول أوروبية منذ ذلك الحين قيودًا على السفر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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