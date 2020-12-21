النرويج تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاوف السلالة الجديدة من كورونا

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قال وزير الصحة النرويجي في بيان نقلته إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا إلى النرويج.
أضاف أن القرار سيسري بأثر فوري لمدة 48 ساعة على الأقل بسبب مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا.
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وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت أن السلالة الجديدة أدت إلى تصاعد أعداد العدوى ، وأعلنت عدة دول أوروبية منذ ذلك الحين قيودًا على السفر.
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