رجل أوروبا المريض: المملكة المتحدة تنعزل وسط مخاوف من تفشي سلالة كورونا الجديدة

انعزلت المملكة المتحدة يوم الاثنين عن معظم أنحاء أوروبا بعد أن قطع أقرب حلفائها علاقات النقل بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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تسبب ذلك في فوضى للأسر والشركات قبل أيام فقط من الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير نشرته .

فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا وإسرائيل وكندا أغلقت علاقات السفر بعد أن حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى.

وسيرأس جونسون اجتماع استجابة طارئة يوم الاثنين لمناقشة السفر الدولي ، ولا سيما تدفق الشحن من وإلى بريطانيا.

أغلقت فرنسا حدودها أمام وصول الأشخاص والشاحنات من المملكة المتحدة ، وأغلقت أحد أهم الشرايين التجارية مع أوروبا ، وهي خطوة قال وزير النقل جرانت شابس إنها مفاجئة.

قال شابس لشبكة سكاي: “نحن نفعل كل ما في وسعنا لإعادة تشغيل ذلك ، في الواقع قالوا لنا إنهم يريدون إعادة تشغيل الناقلات بأسرع ما يمكن”.

وقال شابس إن رفع الحظر بأسرع ما يمكن كان من أولوياته ، لكن بالنظر إلى الاستعدادات البريطانية لنهاية الفترة الانتقالية لبريكست ، فإن البلاد مستعدة جيدًا للاضطراب.

وكان من المقرر أن تستمر المحادثات بشأن اتفاق التجارة لبريكست يوم الاثنين.

ألغى جونسون يوم السبت خطط عيد الميلاد لملايين البريطانيين بسبب ما قال إنها سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا ، رغم أنه قال إنه لا يوجد دليل على أنها كانت أكثر فتكًا أو تسببت في مرض أكثر خطورة.

تحتوي السلالة الجديدة على 23 تغييرًا مختلفًا ، يرتبط العديد منها بتغييرات في بروتين ينتجه الفيروس.

قال شابس إن بريطانيا أجرت بعضًا من أفضل التحليلات العالمية لطفرات الفيروس ، لذا كانت ترى ببساطة ما كان موجودًا بالفعل في بلدان أخرى.

قال كبير المستشارين العلميين باتريك فالانس يوم السبت إنه يعتقد أن السلالة الجديدة قد تكون في دول أخرى ولكن ربما بدأ أيضًا في المملكة المتحدة.

أطلقت الحكومة البريطانية خططا كانت لديها لتكديس الشاحنات في مقاطعة كنت جنوب شرق البلاد – وهي جزء من خططها لتعطيل محتمل عندما تخرج المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة ديلي ميرور على صفحتها الاولى “رجل أوروبا المريض” بجانب صورة لجونسون.

سيؤثر إغلاق نفق القناة والموانئ للسفر إلى فرنسا على تصدير السلع مثل الأسماك من اسكتلندا إلى أوروبا ، واستيراد المواد الغذائية لمحلات السوبر ماركت البريطانية.

قال أندرو أوبي ، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني: “إغلاق فرنسا أمام حركة المرور في المملكة المتحدة ، بما في ذلك الشحن المصاحب ، يطرح صعوبات أمام قدرة المملكة المتحدة على استيراد وتصدير البضائع الرئيسية خلال فترة أعياد الميلاد المزدحمة”