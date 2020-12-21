دوت الخليج _ طلبت شركة مصر للطيران من عملائها مراجعة حجوزات السفر من وإلى مدن المملكة العربية السعودية. طالع.. مصر للطيران تطالب عملائها بمراجعة حجوزاتهم من وإلى المملكة العربية السعودية وقالت أن القرار جاء بناء على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة. وأشارت إلى أن قرار السلطات السعودية يسري اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد. وقالت الشركة: “تُهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعنا الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.

www.egyptair.com

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