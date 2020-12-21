الصين: الولايات المتحدة تشن حملة غير مبررة على شركاتنا المدرجة بالبورصات الأمريكية

وكالات _ قالت الصين إنها تعارض بشدة توقيع الرئيس الأمريكي ترامب على مشروع قانون يطرد الشركات الصينية من البورصات الأمريكية ما لم تلتزم بمعايير التدقيق الأمريكية.

أضافت أن القانون يتضمن أحكامًا تمييزية ضد الشركات الصينية.

وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية جديدة في بكين “هذا ليس سوى حملة سياسية غير مبررة على الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.”

وقال وانغ: “سيعوق ذلك بشكل خطير الإدراج الطبيعي للشركات الصينية ويشوه القواعد الأساسية لاقتصاد السوق التي طالما روجت لها الولايات المتحدة”.

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع يوم الجمعة تشريعا من شأنه استبعاد الشركات الصينية من البورصات الأمريكية ما لم تلتزم بمعايير التدقيق الأمريكية ، مما يمنح الجمهوريين أداة أخرى لتهديد بكين قبل مغادرته منصبه الشهر المقبل.