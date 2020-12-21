أسواق العالم تتقلب مع تزايد المخاوف من انتكاسة اقتصادية بسبب كورونا الجديدة

تراجعت الأسهم الأوروبية 2 بالمئة يوم الاثنين وتعزز الدولار وزادت تقلبات السوق وسط قلق متزايد بشأن التأثير الاقتصادي لسلالة فيروس كورونا الجديد في بريطانيا التي أدت إلى إغلاق عدة دول أوروبية حدودها أمام المملكة المتحدة.

وقالت أن أنباء السلالة الجديدة ، التي قيل إنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70٪ عن الأصلية ، أدت إلى وضع حوالي 16 مليون بريطاني تحت إغلاقات أكثر صرامة وألقت بظلالها على اتفاق المشرعين الأمريكيين بشأن مشروع قانون التحفيز الذي طال انتظاره.

وسيرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماع استجابة طارئة لمناقشة السفر الدولي وتدفق الشحن من وإلى بريطانيا.

بالتزامن مع عدم وجود صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر ، أدت هذه التطورات إلى انخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 2٪ تقريبًا عند 1.3272 دولار.

وقادت الخسائر بنسبة تزيد عن 1٪ في الأسهم البريطانية، كما تراجعت الأسهم الألمانية بنحو 2٪ ، بينما خسرت أسهم السفر والترفيه الأوروبية أكثر من 5٪.

لاحظ محللو MUFG أن القيود الأكثر صرامة قد تضطر إلى البقاء لأشهر حتى يتم تطعيم المزيد من المواطنين.

ونتيجة لذلك ، سيثبت التباطؤ الاقتصادي أنه أعمق ويمتد أكثر إلى العام المقبل.

وقالوا للعملاء إن هذا سيحد من التفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي أقوى في عام 2021 ، مشيرين إلى أن هذه الانتكاسة قد تتطلب المزيد من التحفيز النقدي.

تأرجح التقلب ، وهو مقياس لتقلبات الأسعار في فئة الأصول ، صعوديًا في جميع المجالات ، مع ارتفاع “مقياس الخوف” في وول ستريت VIX – فوق 25٪ للمرة الأولى منذ 11 ديسمبر.

في وقت سابق ، تراجعت الأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.2٪ بعد أن سجلت سلسلة من القمم القياسية الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.4٪.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6 ٪ ، على الرغم من الافتتاح أقوى بعد أن قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن قادة الكونجرس توصلوا إلى اتفاق بشأن قانون إغاثة من فيروس كورونا المستجد بقيمة 900 مليار دولار تقريبًا.

قد تؤدي هذه الانتكاسة إلى رفع الرهانات الصعودية على السلع مثل النفط والنحاس والتي من المتوقع أن تستفيد من انتعاش النمو العام المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3٪ ، بينما انخفض النحاس، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، من 8000 دولار للطن الذي صعد مؤخرًا للمرة الأولى منذ 2013.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة سمسرة السلع فوجيتومي كو: “توقعات المستثمرين الوردية لعام 2021 تلاشت فجأة بسبب نوع جديد من الفيروس”.

قدم العزوف عن المخاطرة دفعة للأصول الآمنة ، من السندات الحكومية إلى الذهب إلى الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار إلى 90.68 ، بما يقرب من نصف بالمائة ، بعيدًا عن مستوى الأسبوع الماضي 89.723 الذي كان أدنى مستوى منذ أبريل 2018.

وانخفض اليورو عند 1.222 دولار بينما ثبت الين قليلا عند 103.5 للدولار.

كما وجد الدولار دعمًا من تقرير مؤشر نيكاي بأن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا قد أبلغ المسؤولين بضمان عدم انخفاض الدولار إلى ما دون 100 ين.

في غضون ذلك ، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع عند 1896 دولارًا للأوقية بينما ارتفعت السندات الأمريكية والألمانية ، مع انخفاض العائدات بمقدار ثلاث إلى أربع نقاط أساس.