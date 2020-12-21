مال وأعمال

أرامكو وكوجنايت تؤسسان مشروعا مشتركا لتسريع الرقمنة الصناعية

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سي إن بي سي _ أسست أرامكو مشروعا مشتركا مع كوجنايت لتسريع الرقمنة الصناعية، وستوزع الشركة الجديدة حلولا متقدمة في مختلف القطاعات.

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وسيخدم المشروع المشترك العملاء من الشركات في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقعت أرامكو أن يبدأ عمل المشروع المشترك في 2021.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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