سي إن بي سي _ أسست أرامكو مشروعا مشتركا مع كوجنايت لتسريع الرقمنة الصناعية، وستوزع الشركة الجديدة حلولا متقدمة في مختلف القطاعات. طالع.. موسكو: نعمل على زيادة دور أرامكو بمشاريع الطاقة الروسية وسيخدم المشروع المشترك العملاء من الشركات في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقعت أرامكو أن يبدأ عمل المشروع المشترك في 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرامكو وكوجنايت تؤسسان مشروعا مشتركا لتسريع الرقمنة الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.