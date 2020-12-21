فرنسا تسعى لبروتوكول صحي أوروبي يسمح باستئناف الحركة مع بريطانيا

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نقلت في خبر عاجل قبل قليل، أن وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجباري قال إن فرنسا تهدف إلى وضع إجراءات بروتوكول صحية على مستوى أوروبا “في الساعات المقبلة” للسماح باستئناف حركة المرور مع المملكة المتحدة.
وفرضت عدة دول حظر انتقالات مع بريطانيا بعد إعلان الأخيرة اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.
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