أسعار البترول تهوي بنحو 5% بسبب مخاوف السلالة الجديدة من فيروس كورونا

وكالات _ تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، وسط مخاوف من أن تشكل سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في المملكة المتحدة عقبة أخرى أمام الطلب على الوقود.

طالع.. أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يناير بأكثر من 5% ، إلى 46.27 دولارًا للبرميل.

وانخفض خام برنت BRNN21 لشهر فبراير ، 4.86٪ إلى 49.25 دولارًا للبرميل.

وتفاعل التجار مع السلالة شديدة العدوى من الفيروس، بعد ارتفاع الإصابات في المملكة المتحدة.

وأغلقت عدة دول أوروبية وكندا حدودها أمام المسافرين من المملكة المتحدة ، بما في ذلك فرنسا ، التي منعت الحركة الجوية والبحرية والبرية من البلاد.

وطغت المخاوف من عمليات الإغلاق الجديدة في الربع الأول على أي تفاؤل من الأخبار التي تفيد بأن المشرعين في الولايات المتحدة قد وافقوا على صفقة للإغاثة من الوباء بقيمة 900 مليار دولار.