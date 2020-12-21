تراجع أسهم 79 شركة بأكثر من 5% في جلسة اليوم

رنا ممدوح _ أوقفت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة عقب هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 5%.

طالع.. عاجل.. البورصة المصرية توقف التداول نصف ساعة بعد هبوط EGX 100 بنسبة 5%

جاء ذلك على خلفية مخاوف تداعيات تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا.

وتسببت السلالة الجديدة في موجة إغلاقات مع المملكة المتحدة، وصلت إلى إعلان السعودية وقف جميع الرحلات الجوية.

وتنشر بوابة دوت الخليج قائمة بالأسهم الأكثر تراجعا في جلسة اليوم.

1- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، بنسبة 9.76% لتصل إلى مستوى 13.22 جنيه مقابل 14.65 جنيه بسعر الفتح

2- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 9.75%، لتصل إلى مستوى 27.11 جنيه مقابل 30.04 جنيه بسعر الفتح

3- البنك المصري لتنمية الصادرات، بنسبة 9.68% ليصل إلى مستوى 14.27 جنيه مقابل 15.8 جنيه بسعر الفتح

4- مجموعة عامر القابضة – عامر جروب، بنسبة 9.48% لتصل إلى 0.98 جنيه مقابل 1.086 جنيه بسعر الفتح.

5- العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب، بنسبة 9.46% لتصل إلى 4.02 جنيه مقابل 4.44 جنيه بسعر الفتح.

6- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، بنسبة 9.42% لتصل إلى 60.8 جنيه، مقابل 67.12 جنيه بسعر الفتح.

7- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة، بنسبة 9.38% لتصل إلى 22.81 جنيه مقابل 25.17 جنيه بسعر الفتح.

8- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 9.22%، لتصل إلى 7.19 جنيه مقابل 7.92 جنيه بسعر الفتح.

9- المالية والصناعية المصرية بنسبة 9.21%، لتصل إلى 11.54 جنيه مقابل 12.71 جنيه بسعر الفتح.

10- ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 8.88% لتصل إلى 0.585 جنيه مقابل 0.642 جنيه بسعر الفتح.

11- رواد السياحة بنسبة 8.87%، لتصل إلى 11.71 جنيه مقابل 12.85 جنيه بسعر الفتح .

12- مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بنسبة 8.39% لتصل إلى 0622 جنيه مقابل 0.679 جنيه بسعر الفتح.

13- جنوب الوادي للأسمنت، بنسبة 8.39% لتصل إلى 1.6 جنيه مقابل 1.76 جنيه بسعر الفتح.

14- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 8.27% لتصل إلى 3.88 جنيه مقابل 4.23 جنيه بسعر الفتح.

15- العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 8.18%، لتصل إلى 13.47جنيه مقابل 14.4 جنيه بسعر الفتح.

16- الحديد والصلب المصرية بنسبة 8.16% لتصل إلى 3.15جنيه مقابل 3.43 جنيه بسعر الفتح.

17- غاز مصر بنسبة 8.08% لتصل إلى 39.02 جنيه مقابل 42.45 جنيه بسعر الفتح .

18- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 7.92% لتصل إلى 2.21 جنيه مقابل 2.4 جنيه بسعر الفتح.

19- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 7.90% لتصل إلى 48.63 جنيه مقابل 52.8 جنيه بسعر الفتح.

20- سيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 7.83% لتصل إلى 8.59 جنيه مقابل 9.32 جنيه بسعر الفتح.

21- سبيد ميديكال بنسبة 7.81% لتصل إلى 1.594 جنيه مقابل 1.729 جنيه بسعر الفتح.

22- التوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تي. ليس بنسبة 7.73%، لتصل إلى 3.46 جنيه مقابل 3.75 جنيه بسعر الفتح.

23- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 7.69% لتصل إلى 5.16 جنيه مقابل 5.59 جنيه بسعر الفتح.

24- أبو قير للأسمدة والصناعاة الكيماوية بنسبة 7.68% لتصل إلى 20.08 جنيه مقابل 21.75 جنيه بسعر الفتح

25- اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 7.62% لتصل إلى 4.85 جنيه مقابل 5.25 جنيه بسعر الفتح.

26- العبوات الطبية بنسبة 7.57% لتصل إلى 0.513 جنيه مقابل 0.555 جنيه بسعر الفتح.

27- الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 7.55%، لتصل إلى 2.94 جنيه مقابل 3.18 جنيه بسعر الفتح.

28- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 7.54% لتصل إلى 3.19 جنيه مقابل 3.45 جنيه بسعر الفتح.

29- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 7.44% لتصل إلى 1.032 جنيه مقابل 1.115 جنيه بسعر الفتح.

30- الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس بنسبة 7.39% لتصل إلى 1.365 جنيه مقابل 1.474 جنيه بسعر الفتح.

31- القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 7.37% لتصل إلى 12.06 جنيه مقابل 13.02 جنيه بسعر الفتح.

32- الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 7.34% لتصل إلى 0.922 جنيه مقابل 0.955 جنيه بسعر الفتح.

33- حديد عز بنسبة 7.32% لتصل إلى 8.74 جنيه مقابل 9.43 جنيه بسعر الفتح.

34- مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 7.26% لتصل إلى 64.09 جنيه مقابل 69.11 جنيه بسعر الفتح.

35- أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 7.21% لتصل إلى 4.63 جنيه مقابل 4.99 جنيه بسعر الفتح

36- اودن للاستثمارات المالية بنسبة 7.20% لتصل إلى 6.7 جنيه مقابل 7.22 جنيه بسعر الفتح

37- المنصورة للدواجن بنسبة 7.05 % لتصل إلى 16.48 جنيه مقابل 17.73 جنيه بسعر الفتح

38- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 7.07% لتصل إلى 8.67 جنيه مقابل 9.33 جنيه بسعر الفتح .

39- الألومنيوم العربية بنسبة 6.77% لتصل إلى 22.99 جنيه مقابل 24.66 جنيه بسعر الفتح

40- العربية للمحابس بنسبة 6.71%، لتصل إلى 2.64 جنيه مقابل 2.83 جنيه بسعر الفتح.

41- البويات والصناعات الكيماوية – باكين بنسبة 6.56% لتصل إلى 17.38 جنيه مقابل 18.6 جنيه بسعر الفتح.

42- المجموعة المصرية العقارية بنسبة 6.45% لتصل إلى 8.7 جنيه مقابل 9.3 جنيه بسعر الفتح

43- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 6.45% لتصل إلى 0.754 جنيه مقابل 0.806 جنيه بسعر الفتح.

44- مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 6.34%، لتصل إلى 1.212 جنيه مقابل 1.294 جنيه بسعر الفتح.

45- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 6.30% لتصل إلى 0.506 جنيه مقابل 0.54 جنيه بسعر الفتح.

46- شركة النصر للاعمال المدنية بنسبة 6.25%، لتصل إلى 14.11 جنيه مقابل 15.05 جنيه بسعر الفتح.

47- مصر للألومنيوم بنسبة 6.18% لتصل إلى 11.38 جنيه مقابل 12.13 جنيه بسعر الفتح.

48- القاهرة للدواجن بنسبة 6.07% لتصل إلى 2.94 جنيه مقابل 3.09 جنيه بسعر الفتح.

49- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 6.06% لتصل إلى 4.96 جنيه مقابل 5.28 جنيه بسعر الفتح.

50- الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بنسبة 6.53%، لتصل إلى 4.01 جنيه مقابل 4.29 جنيه بسعر الفتح.

51- النصر للملابس والمنسوجات- كابو بنسبة 6.39% لتصل إلى 1.275 جنيه مقابل 1.362 جنيه بسعر الفتح.

52- الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 6.30% لتصل إلى 2.23 جنيه مقابل 2.38 جنيه بسعر الفتح

53- العربية لحليج الأقطان بنسبة 5.43% لتصل إلى 2.96 جنيه مقابل 3.13 جنيه بسعر الفتح.

54- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 5.44%، لتصل إلى 1.599 جنيه مقابل 1.691 جنيه بسعر الفتح.

55- العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 5.34% لتصل إلى 6.56 جنيه مقابل 6.93 جنيه بسعر الفتح..

56- بلتون المالية القابضة بنسبة 5.56%، لتصل إلى 2.38 جنيه مقابل 2.52 جنيه بسعر الفتح.

57- مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 5.19%، لتصل إلى 10.23 جنيه مقابل 10.79 جنيه بسعر الفتح.

58- دايس للملابس الجاهزة بنسبة 5.07%، لتصل إلى 1.591 جنيه مقابل 1.676 جنيه بسعر الفتح .

59- العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 5.15%، لتصل إلى 4.05 جنيه مقابل 4.27 جنيه بسعر الفتح.

60- مصر للأسمنت- قنا بنسبة 5.17% لتصل إلى 9.18 جنيه مقابل 9.68 جنيه بسعر الفتح

61- اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 5.19% لتصل إلى 2.92 جنيه مقابل 3.08 جنيه بسعر الفتح.

62- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 5.16% لتصل إلى 3.86 جنيه مقابل 4.07 جنيه بسعر الفتح.

63- اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 5.91% لتصل إلى 7.16 جنيه مقابل 7.61 جنيه بسعر الفتح.

64- العربية للأسمنت بنسبة 5.39%، لتصل إلى 3.16 جنيه، مقابل 3.34 جنيه بسعر الفتح.

65- الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 5.14% لتصل إلى 15.49 جنيه مقابل 16.33 جنيه بسعر الفتح.

66- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 5.34% لتصل إلى 3.9 جنيه مقابل 4.12 جنيه بسعر الفتح.

67- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 5.82% لتصل إلى 25.55 جنيه مقابل 27.13 جنيه بسعر الفتح.

68- الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 5.31 % لتصل إلى 15.16 جنيه مقابل 16.01 جنيه بسعر الفتح

69- العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بنسبة 5.19% لتصل إلى 312.9 جنيه مقابل 330.03 جنيه بسعر الفتح.

70- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 5.49% لتصل إلى 6.03 جنيه مقابل 6.38 جنيه بسعر الفتح.

71- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب بنسبة 5.36% لتصل إلى 3.18 جنيه مقابل 3.36 جنيه بسعر الفتح.

72- سماد مصر – ايجيفرت بنسبة 5.42% لتصل إلى 7.86 جنيه مقابل 8.31 جنيه بسعر الفتح.

73- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير بنسبة 5.26% لتصل إلى 6.66 جنيه مقابل 7.03 جنيه بسعر الفتح.

74- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.10% لتصل إلى 0.87 جنيه مقابل 0.921 جنيه بسعر الفتح.

75- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 5.65%، لتصل إلى 15.35 جنيه مقابل 16.27 جنيه بسعر الفتح.

76- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 5.78% لتصل إلى 5.38 جنيه مقابل 5.71 جنيه بسعر الفتح.

77- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 5.23% لتصل إلى 6.16 جنيه مقابل 6.5 جنيه بسعر الفتح.

87- المصرية للدواجن بنسبة 5.38% لتصل إلى 2.99 جنيه مقابل 3.16 جنيه بسعر الفتح.

79- اسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 5.48% لتصل إلى 6.9 جنيه مقابل 7.3 جنيه بسعر الفتح.