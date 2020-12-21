صفقة فيات بيجو تقتنص موافقة مكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي

فازت شركة فيات كرايسلر للسيارات NV ومجموعة PSA بموافقة الاتحاد الأوروبي لدمج عملياتها، وفقا لما نشرته بلومبرج.

كانت المواقفة هي أكبر عقبة في مساعي الاندماج على مدار عام لتكوين رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تعهد الشركة بصنع سيارات في المصانع الفرنسية والإسبانية لشركة Toyota Motor Corp وفتح شبكة إصلاحها أمام المنافسين أزال المخاوف بشأن القوة المتزايدة للشركة المدمجة على الشاحنات الصغيرة.

وقالت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين “الوصول إلى سوق تنافسي للشاحنات الصغيرة التجارية مهم للعديد من الشركات التي تعمل لحسابها الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا”. “التزاماتهم ستسهل الدخول والتوسع في سوق الشاحنات التجارية الصغيرة.”

تأتي موافقة الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 12 شهرًا من كشف الشركتين عن اتفاقهما للاندماج في صفقة تهدف إلى تحويل مصنعي سيارات متوسطي الحجم إلى وزن ثقيل عالمي.

كما أنه يمهد الطريق للمساهمين للتصويت على الخطة في اجتماعات منفصلة مقررة في 4 يناير. وسيُطلب منهم الموافقة على إنشاء شركة مشتركة تسمى Stellantis.