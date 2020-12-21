14.5 مليار دولار إيرادات لينوفو العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري

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فاروق يوسف _ قال روني مزرعاني، مدير عام لينوفو، عن دول مصر والأردن ولبنان وشمال وغرب افريقيا، إن المجموعة العالمية، حققت زيادة في إيراداتها في الربع الثاني من عام 2020/2021 بنحو 14.5 مليار دولار، بنمو قدره 7%عن نفس الفترة في العام السابق
وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن على تطبيق زووم، إن صافي الدخل زاد بنحو 52 % عن العام السابق، ليحقق دخل قدره 470 مليون دولار، كما نمت أرباح تشغيل مجموعة لينوفو العالمية بنسبة قدرها 28%، محققة 565مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020/2021 مقابل الـ442 مليون دولار المحققة في ذات الفترة من العام السابق.
ونجحت المجموعة في سوق أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية (PCSD) في زيادة إيراداتها لتصل إلى 11.5 مليار دولار ، بنمو قدره 8% عن العام الماضي، واستحوذت على %23.6 من مبيعات أجهزة الحاسبات عالميًّا.
واستطرد روني مزرعاني، حافظت مجموعة لينوفو على مكانتها في سوق أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية واللوحية في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة إيراداتها إلى 11.5 مليار دولار، ونمو قدره 8% عن العام الماضي.
وارتفعت إيرادات لينوفو بسوق البرمجيات والخدمات بنحو 11% عن العام السابق لتصل إلى 1.48 مليار دولار، وتوسعت في أسواق رئيسية مثل أمريكا اللاتينية وامريكا الشمالية وأوروبا.
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