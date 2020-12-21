المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتراجع 2.78% والسبعيني 6.9% والمائة 6.5%

رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر مؤشرات البورصة المصرية قبل ساعة من غلق التداول.

طالع.. أسواق العالم تتقلب مع تزايد المخاوف من انتكاسة اقتصادية بسبب كورونا الجديدة

وأعلنت عدة دول أمس وقف رحلاتها مع بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة والتي قالت المملكة المتحدة أنها خارجة عن السيطرة.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.78٪ ليتداول عند مستوى 10587 نقطة.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 6.92٪ و 6.51٪ على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.342.921 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 38.279 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 161 شركة مقابل ارتفاع 3 شركات في حين لم تتغير أسعار 29.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 26.839 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 191.064 مليون جنيه، مقابل 164.224 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بمبلغ 1.603 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 2.039 مليون جنيه مقابل 436.417 الف جنيه صافي شراء من الافراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.442 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بمبلغ 29.473 مليون جنيه مقابل 1.030 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الاكثر انخفاضا بنسبة 9.88٪ تلاه سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 9.83٪ ثم سهم مجموعة عامر القابضة بنسبة 9.79٪.