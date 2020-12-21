علا الديب: كورونا ساهمت في تعزيز قاعدة عملاء لينوفو مصر ونستهدف التواجد في مدن القناة والصعيد

فاروق يوسف _ قالت علا الديب، مدير مكتب لينوفو مصر والمسئولة عن القطاع الاستهلاكي والتجاري بمصر والأردن ولبنان، إن المتغيرات التي فرضتها أزمة كورونا ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز عدد العملاء بالسوق المصري بعكس ما كان متوقع.

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أضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن عبر تطبيق زووم، إن الحصة السوقية للينوفو زادت في مصر حيث وصلت إلى 29.4% نمو في الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 من الـ30% المستهدفة للعام الجاري بأكمله وبزيادة قدرها 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشارت إلى أن خطة لينوفو خلال العام القادم تستهدف التوسع في مناطق الصعيد وقناة السويس وبورسعيد نظراً لارتفاع الطلب على منتجات لينوفو في هذه المناطق خاصة التابليت والكومبيوتر.

وقالت إن السوق المصري هو أقل الأسواق التي تأثرت بتداعيات كورونا، ومن ثم فإنه يجرى العمل على استحداث منتجات جديدة، ورفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية.

وقد أطلقت شركة لينوفو على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، أحدث منتجاتها وهو ” ThinkPad X 1 Fold ” والذي يعد أول كمبيوتر شخصي في العالم مزود بشاشة قابلة للطي.