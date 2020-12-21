المركزي الأوروبي: الشباب يعانون أكثر ويحتاجون إلى قروض لإنقاذ أعمالهم ووظائفهم

يعاني الشباب أكثر من ضعف الأجيال الأكبر سنا من الركود العميق ، لذلك يجب على الحكومات الاقتراض بقدر ما تحتاج لإنقاذ أعمالهم ووظائفهم ، وفقا لدراسة نشرها البنك المركزي المصري الأوروبي نقلتها بلومبرج.

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تظهر الورقة أن الانتكاسات الاقتصادية تميل إلى أن يتردد صداها بقوة عبر قنوات مختلفة للفئات العمرية.

تعتمد الأسر الأصغر سنًا بشكل أكبر على العمل لكسب دخل يمكنهم من خلاله الاقتراض. أما الأجيال الأكبر سناً فمن المرجح امتلاكها أصولاً مالية.

ورغم أن الركود يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول ، فإن الألم الأكبر يأتي من فقدان الوظائف للشباب، وفقًا لأليساندرو فيراري ، الباحث في بنك إيطاليا.

فالشباب لا يخسرون الدخل فقط عندما يكونون في أمس الحاجة إليه ، ولكن التجربة تجعلهم أكثر تجنبًا للمخاطر ، مما يقلل من عوائد مدخراتهم المستقبلية.

لقد جاهدت الحكومات للتوصل إلى أفضل طريقة لتمويل استجابتها للأزمة الحالية. ورغم أن معظم الدول قامت بضخ الدعم المالي لحماية الوظائف، إلا السياسيين منقسمون حول المدة التي يجب أن يستمر فيها الدعم، وما إذا كان ينبغي زيادة الضرائب لتسديد أعباء الديون غير المسبوقة.

يخلص فيراري إلى أن الحكومات ستبذل قصارى جهدها لزيادة الاقتراض الآن لصالح الأسر الأصغر سنا. ومن خلال إبقاء العمال الأصغر سناً يعملون، يستفيد الاقتصاد ككل من ثروة الجيل القادم ويزيدها – والتي يمكن بعد ذلك فرض ضرائب عليها.