الاتحاد الأوروبي يوافق لفايزر على بيع جرعة لقاح كورونا بسعر 15.5 يورو

العربية نت _ وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على دفع 15.5 يورو مقابل كل جرعة من لقاح فايزر.

طالع.. الصحة السعودية: نستلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيا

ومن المقرر أن تحقق شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك ما يقرب من 19 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مورجان ستانلي، وتتوقع شركة فايزر إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من لقاحها في عام 2021.

وقال بنك “مورجان ستانلي” إن شركة فايزر لا تزال تستطيع توليد حوالي 975 مليون دولار من عائدات لقاحها هذا العام، حيث بدأت الشركة قبل أسبوع من توزيع لقاحها في المملكة المتحدة، حيث تقدر أن تنتج نحو 50 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام.

كما قدر مبيعات الشركة من اللقاح خلال عامي 2022 و2023، بنحو 9.3 مليار دولار.

وسيتم تقسيم هذه الإيرادات مع بيونتيك، الشركة الألمانية التي طورت اللقاح جنبا إلى جنب.

ووعدت جونسون آند جونسون وأسترازينيكا، وكلتاهما تطوران لقاحات كوفيد-19، بعدم تحقيق أرباح من مبيعات لقاحاتهم خلال الجائحة على الرغم من أن تعهد أسترازينيكا يمكن أن ينتهي فعلياً في يونيو 2021.