سلطنة عمان تغلق حدودها لمدة أسبوع بعد انتشار سلالة جديدة من كورونا

وكالات _ ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين أن سلطنة عمان ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع طالع.. سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض لا يقل عن مليار دولار وقال التلفزيون إن “القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا”.

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