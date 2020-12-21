نوفاك: الموجة الثانية لكورونا أقل تأثيرا على أسعار النفط

العربية نت _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، إن الموجة الثانية لكورونا ستكون أقل تأثيرا على أسعار النفط من الأولى.

طالع.. موسكو: نعمل على زيادة دور أرامكو بمشاريع الطاقة الروسية

وأضاف أن حظر السفر لبريطانيا له تأثير على سعر النفط، في ظل تحور الفيروس في الدولة التي تشهد إغلاقا حاليا.

وأوضح أن استهلاك وقود السيارات يقل حاليا عن فصل الصيف، مشيرا إلى أن تعافي النفط عالميا أبطأ من المتوقع.

وذكر أن تعافي طلب النفط قد يستغرق عامين أو ثلاثة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إعادة إنتاج النفط مع زيادة الطلب موضحا أن الزيادة في إنتاج النفط يجب ألا تؤدي إلى تخمة.