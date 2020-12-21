بتكوين تهبط 6% مع تأثر الأسواق من سلالة كورونا جديدة

وكالات_ تراجعت بتكوين بما يصل إلى ستة بالمئة اليوم وسط مخاوف من تأثير سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا ببريطانيا على الأصول في الأسواق الأوسع نطاقا.

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وكانت العملة المشفرة في أحدث تعاملات منخفضة 5.1 بالمئة عند 22290 دولارا بعد ملامسة مستوى غير مسبوق عند 24299.75 دولار أمس الأحد، بحسب “” .

تخطت بتكوين حاجو العشرين ألف دولار للمرة الأولى في الأسبوع الماضي وسط تزايد الاهتمام من شريحة مستثمرين أكبر.