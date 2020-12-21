بتكوين تهبط 6% مع تأثر الأسواق من سلالة كورونا جديدة

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وكالات_ تراجعت بتكوين بما يصل إلى ستة بالمئة اليوم وسط مخاوف من تأثير سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا ببريطانيا على الأصول في الأسواق الأوسع نطاقا.
طالع.. تراجع جماعي للأسواق العربية.. والسوق السعودية تهبط 2%
وكانت العملة المشفرة في أحدث تعاملات منخفضة 5.1 بالمئة عند 22290 دولارا بعد ملامسة مستوى غير مسبوق عند 24299.75 دولار أمس الأحد، بحسب “” .
تخطت بتكوين حاجو العشرين ألف دولار للمرة الأولى في الأسبوع الماضي وسط تزايد الاهتمام من شريحة مستثمرين أكبر.
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