بعض تداعيات الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا على السلع وأسواق المال والسفر

أغلقت دول أخرى حدودها أمام بريطانيا يوم الاثنين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد شديد العدوى، وفقا لرويترز.

طالع.. فوضى السفر تضرب لندن مع تشديد القيود لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

وزادت السلالة الجديدة من الذعر العالمي وتسببت في فوضى بالسفر ورفعت احتمالات حدوث نقص في الغذاء في المملكة المتحدة قبل أيام فقط من حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوقفت الهند وبولندا وسويسرا وروسيا وهونغ كونغ استقبال البريطانيين بعد أن حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من نوع متحور من الفيروس بنسبة عدوى أكثر 70٪ من السائدة.

بينما قالت اليابان وكوريا الجنوبية إنهما تراقبان موقف.

وأوقف عدد كبير من الدول السفر بالفعل، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وإيرلندا وبلجيكا وإسرائيل وكندا.

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة، قبيل إتاحة اللقاحات على نطاق واسع ، حالة من الذعر في جائحة أودت بحياة نحو 1.7 مليون شخص في أنحاء العالم وأكثر من 67 ألفا في بريطانيا.

قالت أستراليا إن شخصين سافروا من المملكة المتحدة إلى ولاية نيو ساوث ويلز تبين أنهما يحملان الفيروس المتحور.

وسيرأس جونسون اجتماع استجابة طارئة يوم الاثنين لمناقشة السفر الدولي، ولا سيما تدفق الشحن من وإلى بريطانيا.

وعقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي اجتماعا لتنسيق استجابتهم.

أغلقت فرنسا حدودها أمام وصول الأشخاص والشاحنات من بريطانيا ، وأغلقت أحد أهم الشرايين التجارية مع البر الرئيسي لأوروبا.

وقالت ثاني أكبر سلسلة متاجر في بريطانيا ، Sainsbury ، إن نقص السلع سيبدأ في الظهور على الرفوف في غضون أيام إذا لم يتم استعادة روابط النقل بسرعة مع أوروبا.

وقالت سينسبري: “إذا لم يتغير شيء ، فسنبدأ في رؤية فجوات خلال الأيام المقبلة في الخس وبعض أوراق السلطة والقرنبيط والفاكهة الحمضية – وكلها مستوردة من القارة في هذا الوقت من العام”.

قال منتجو المحار في اسكتلندا إن لديهم أطنانًا من المنتجات القابلة للتلف عالقة على الطرق بسبب إغلاق الحدود الفرنسية.

كما أن الاضطراب في بريطانيا سيعيق الإمدادات لأيرلندا.

وقال اتحاد النقل البري الوطني الفرنسي FNTR: “لا يوجد سائق يريد التسليم إلى المملكة المتحدة الآن ، لذا فإن المملكة المتحدة ستشهد جفاف في إمدادات الشحن الخاصة بها”.

وانعكس القلق العالمي في الأسواق المالية.

تراجعت الأسهم الأوروبية، حيث تحملت أسهم السفر والترفيه العبء الأكبر من الألم.

وانخفض سهم آي إيه جي وإيزي جيت المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنحو 8 بالمئة ، بينما خسرت شركة إير فرانس كيه إل إم نحو 7 بالمئة.

وانخفض الجنيه البريطاني بنسبة 2.5٪ مقابل الدولار ، وكان في طريقه صوب أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ مارس ، بينما سجل العائد على السندات الحكومية البريطانية لمدة عامين أدنى مستوى قياسي.

وألغى جونسون خطط عيد الميلاد لملايين البريطانيين يوم السبت بسبب السلالة الأكثر عدوى لفيروس كورونا.

جاء ذلك رغم قوله إنه لا يوجد دليل على أنه كان أكثر فتكًا أو تسبب في مرض أكثر خطورة.

يحتوي الفيروس الجديد على 23 تغييرًا مختلفًا ، يرتبط العديد منها بكيفية ارتباطه بالخلايا ودخوله إليها.

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن بريطانيا أجرت بعضًا من أفضل التحليلات العالمية لطفرات الفيروس، لذلك كانت ترى ببساطة ما كان موجودًا بالفعل في دول أخرى.

وقال شابس إن رفع الحظر بأسرع ما يمكن كان من أولوياته ، لكن بالنظر إلى الاستعدادات البريطانية لنهاية الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر ، فإن البلاد في وضع مضطرب.

وكان من المقرر أن تستمر المحادثات بشأن اتفاق التجارة لبريكست يوم الاثنين.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تراجعت أسواق المال بصورة حادة بعد الإعلان عن سلالة كورونا الجديدة والتي دفعت السعودية إلى وقف جميع الرحلات الجوية، وعبور المسافرين برا وبحرا، ونفس الشئ فعلته عمان والكويت.

وهبط المؤسر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 2.8%، وفقد مؤشر البورصة السعودية نحو 1.7%، والكويت 0.56%، والإمارات 0.79%.