ليكيلا تركب أول توربينات مشروع غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات

دوت الخليج – أعلنت شركة ليكيلا، المتخصصة في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، عن تركيب أول توربين لها في مشروع غرب بكر لطاقة الرياح في مصر بقدرة 250 ميجاوات، والذي بدأت أعماله الإنشائية في فبراير 2020.

وذكرت لكيلا في بيان اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تركب شركة سيمنس جاميسا إجمالي 96 توربينًا بالمشروع ” SG 2.6-114″، على أن توفر الاتفاقية خدمة صيانة طويلة الأجل، من خلال عقد EPC ، مع بدء تشغيل مزرعة الرياح في عام 2021.

و تقع محطة غرب بكر للرياح على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب رأس غارب، وهي جزء من مخطط الحكومة المصرية للبناء والتملك والتشغيل (BOO)، كما سيوفر المشروع 250 ميجاوات إضافية من الطاقة النظيفة للشبكة، مما يدعم الدولة لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى20% بحلول عام 2022.

وأشارت لكيلا، إلى أن المشروع سيمنع أكثر من 550 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل سنة.

وقالت الشركة، إنه على الرغم من التحديات التى واجهها المشروع بسبب جائحة كورونا، إلا أن البناء استمر خلال الأشهر الماضية، وفق إجراءات احترازية مشددة ليسير المشروع في خطته للوصول إلى موعد التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2021.

ومن جانبه قال كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا، إن رؤية أول توربين يتم تركيبه في أي مزرعة رياح هى لحظة مثيرة، ونظرًا لأن هذا هو أول مشروع لنا في مصر، فإنه يضفي شعوراً بالفخر من خلال التقدم الذي استطعنا تحقيقه.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتى بعد الإنجازات التي تم تحقيقها في كل من جنوب إفريقيا والسنغال، مما يؤكد قدرة “لكيلا” على توفير طاقة نظيفة بأسعار تنافسية في جميع أنحاء القارة القارة الأفريقية.

ووصف فيصل عيسى، مدير عام شركة ليكيلا مصر، تركيب أول تربين بالمشروع بأنه نهاية البداية من عدة نواحي، موضحا: مع تركيب التوربين الأول ووضع الأسس للعديد من التوربينات الأخرى ، يمكننا أن نتطلع إلى إحراز تقدم سريع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال عيسى، إن مصر لها أهدافاً واضحة للطاقة المتجددة، ومن خلال تشغيل أول توربين فى مشروع غرب بكر فإن لكيلا تساهم للتقدم نحو هذا الهدف.

ونوهت الشركة بتعاونها مع شركة سيمنس جاميسا ووزارة البيئة المصرية لتنفيذ خطة لترصد أنماط تحليق الطيور في المنطقة بهدف التحكم في العمليات من خلال تنفيذ الخيارات المختلفة، بما في ذلك برنامج الإغلاق عند الطلب خلال مواسم الهجرة طوال مدة المشروع وفقًا لإرشادات جهاز شئون البيئة من أجل ضمان حماية جميع الحياة البرية.

ومن جهته قال أيمن سعد ، المدير العام لشركة سيمنز جاميسا للطاقة المتجددة في مصر: “نحن نحتفل اليوم بوصول وتركيب أول شفرات في مشروع رياح غرب، حيث سيتم تركيب شفرات توربينات الرياح على إجمالي 96 وحدة توربينية SG 2.6-114. و بمجرد اكتمالها وتوصيلها بالشبكة، ستزيد محطة طاقة الرياح غرب بكر 250 ميجاوات من قدرة طاقة الرياح في مصر لضمان تأثير دائم طويل المدى من أجل التنمية المستدامة في البلاد”.

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد حصلت في أكتوبر 2020 على جائزة AIM2020 لأفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشروع غرب بكر لطاقة الرياح.

وفي الوقت ذاته ، إحتفلت ليكيلا في جنوب إفريقيا ، ببدء العمليات التجارية في Perdekraal East بقدرة 110 ميجاوات وهي تعتبر رابع مزرعة رياح في البلاد تم تركيبها بواسطة شركة سيمنس جاميسا – و تمتلك ليكيلا الآن أكثر من 1000 ميجاوات قيد التشغيل والبناء في جميع أنحاء إفريقيا.