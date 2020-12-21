أسئلة وأجوبة عن تطورات السلالة الجديدة من فيروس كورونا

ينتشر نوع جديد من فيروس كورونا الوبائي بسرعة في بريطانيا ويثير مستويات عالية من القلق بين جيرانها الأوروبيين التي قطع بعضها خطوط التنقل.

طالع.. ما هي السلالة الجديدة؟ وهل أكثر فتكا؟ 5 أسئلة عن تطورات فيروس كورونا

السلالة ، التي أشار إليها بعض الخبراء باسم سلالة B.1.1.7 ، ليست أول متغير يظهر للفيروس ، لكنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70٪ عن السلالة السائدة.

هل المخاوف مبررة؟

يقول معظم العلماء نعم. سرعان ما أصبح الفيروس الجديد هو السلالة المهيمنة في حالات COVID-19 في أجزاء من جنوب إنجلترا .

بينما شوهد لأول مرة في بريطانيا في سبتمبر ، بحلول 9 ديسمبر في لندن ، كانت 62 ٪ من حالات COVID-19 بسبب الفيروس الجديد. مقارنة بـ 28٪ من الحالات قبل ثلاثة أسابيع.

وتقول حكومات أستراليا وإيطاليا وهولندا إنها رصدت حالات إصابة بالسلالة الجديدة.

كما تم الإبلاغ عن حالات قليلة من COVID-19 مع المتغير الجديد إلى ECDC ، وكالة مراقبة الأمراض الأوروبية ، من قبل أيسلندا والدنمارك.

وذكرت تقارير إعلامية في بلجيكا أنه تم اكتشاف حالات هناك أيضًا.

قال بيتر أوبنشو ، أستاذ الطب التجريبي في إمبريال كوليدج لندن: “من الصواب أن نأخذ الأمر على محمل الجد”.

وقال شون فيتزجيرالد ، الأستاذ الزائر بجامعة كامبريدج ، إن الوضع “مقلق للغاية”.

لماذا ا؟

مصدر القلق الرئيسي هو أن المتغير أكثر قابلية للانتقال من السلالة الأصلية.

يحتوي على 23 طفرة في شفرته الجينية – عدد كبير نسبيًا من التغييرات – وبعضها يؤثر على قدرته على الانتشار.

الانتشار بشكل أسرع في بريطانيا ، يجعل من الصعب السيطرة على الوباء هناك ويزيد من خطر انتشاره بسرعة في البلدان الأخرى.

قال مارتن هيبرد ، أستاذ الأمراض المعدية المستجدة في مدرسة لندن للصحة: “يبدو أن B.1.1.7 الجديد لا يزال يحتوي على كل القوة التي كانت في الأصل ، ولكن مع زيادة القدرة على الانتقال”.

هل تحمي لقاحات COVID-19 من هذا المتغير؟

يقول العلماء إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات التي يتم نشرها حاليًا في المملكة المتحدة – من إنتاج شركة Pfizer و BioNtech – أو اللقاحات الأخرى التي يتم تطويرها لـ COVID-19 لن تحمي من هذا البديل.

قال آدم فين ، اختصاصي اللقاحات وأستاذ طب الأطفال في جامعة بريستول: “من غير المحتمل أن يكون لهذا الأمر أكثر من تأثير ثانوي ، إن وجد ، على فعالية اللقاح”.

وقال كبير المستشارين العلميين البريطانيين باتريك فالانس أيضًا إن لقاحات COVID-19 تبدو كافية في توليد استجابة مناعية لمتغير الفيروس التاجي.

قال جوليان تانج ، الأستاذ وعالم الفيروسات الإكلينيكي في جامعة ليستر: “لا نشهد … أي تغييرات جسيمة في بروتين الفيروس تقلل من فعالية اللقاح حتى الآن”.

هل يؤثر المتغير الجديد على الاختبار؟

إلى حد ما ، نعم.

تؤثر إحدى الطفرات في المتغير الجديد على واحد من ثلاثة أهداف جينية تستخدم في بعض اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل. هذا يعني أنه في تلك الاختبارات ، ستكون المنطقة المستهدفة ، أو “القناة” ، سلبية.

قال روبرت شورتن ، الخبير في علم الأحياء الدقيقة في جمعية الكيمياء الحيوية السريرية والطب المخبري: “لقد أثر ذلك على قدرة بعض الاختبارات على اكتشاف الفيروس”.

نظرًا لأن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) تكتشف عمومًا أكثر من هدف جيني واحد ، فإن الطفرة في بروتين الفيروس تؤثر جزئيًا فقط على الاختبار ، مما يقلل من خطر النتائج السلبية الخاطئة.

هل توجد متغيرات أخرى مهمة لـ SARS-CoV-2؟

نعم. ظهرت سلالات من الفيروس المسبب لـ COVID-19 في الأشهر الأخيرة في جنوب إفريقيا وإسبانيا والدنمارك ودول أخرى أثارت القلق أيضًا.

ومع ذلك ، لم يتم العثور حتى الآن على أي منها يحتوي على طفرات تجعلها أكثر فتكًا ، أو أكثر عرضة للتهرب من اللقاحات أو العلاجات.

هل نشأ هذا الفيروس الجديد في بريطانيا؟

قال فالانس يوم السبت إنه يعتقد أن الفيروس الجديد ربما يكون قد بدأ في المملكة المتحدة. نسب بعض العلماء في أوروبا الفضل إلى الخبرة البريطانية في المراقبة الجينية لتحديد الطفرة.

تمتلك المملكة المتحدة أحد أكثر برامج المراقبة الجينية شمولاً في العالم – يتم اختبار 5٪ إلى 10٪ من جميع عينات الفيروس جينيًا. قلة من البلدان تفعل ما هو أفضل ، “ستيفن فان جوشت ، رئيس قسم الأمراض الفيروسية في Be.